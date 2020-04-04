- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
الخليج 365 - سيئون
افادت مصادر خاصة ان مـدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت الاستاذ مراد رمضان صبيح قدم استقالته لوكيل محافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري
وجاءت استقالة مدير الاوقاف بوادي حضرموت بعد قرار وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية بايقاف عدد من مدراء المكاتب بعدد من المحافظات ممن لم ينفذوا قرار الوزير القاضي بايقاف الجمع والجماعات احترازا من تفشي فايروس كورونا المستجد.
وتضمن قرار الاستقالة عدة اسباب للاستقالة منها استجابة لقرار وزير الأوقاف بإيقافه عن العمل وللتدخلات المتكررة من بعض مدراء عموم المديريات في شؤون الأوقاف .
واكد المصدر بان وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء قبل استقالة مدير مكتب الاوقاف بالوادي منوها الى ان الوكيل قام بتكليف نائب مدير الاوقاف بتسيير اعمال المكتب .
الجدير بالذكر ان مدير مكتب الاوقاف بوادي وصحراء حضرموت خلال الفترة الماضية قام بتقديم استقالته اكثر من مرة الا ان وزير الأوقاف و وكيل الوادي رفضاها
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.