اخبار الخليج / اخبار اليمن

استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت

الخليج 365 - سيئون

افادت مصادر خاصة ان مـدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بوادي وصحراء حضرموت الاستاذ مراد رمضان صبيح قدم استقالته لوكيل محافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري

 

وجاءت استقالة مدير الاوقاف بوادي حضرموت بعد قرار وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية بايقاف عدد من مدراء المكاتب بعدد من المحافظات ممن لم ينفذوا قرار الوزير القاضي بايقاف الجمع والجماعات احترازا من تفشي فايروس المستجد.

Advertisements

 

وتضمن قرار الاستقالة عدة اسباب للاستقالة منها استجابة لقرار وزير الأوقاف بإيقافه عن العمل وللتدخلات المتكررة من بعض مدراء عموم المديريات في شؤون الأوقاف .

 

واكد المصدر بان وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء قبل استقالة مدير مكتب الاوقاف بالوادي منوها الى ان الوكيل قام بتكليف نائب مدير الاوقاف بتسيير اعمال المكتب .

 

الجدير بالذكر ان مدير مكتب الاوقاف بوادي وصحراء حضرموت خلال الفترة الماضية قام بتقديم استقالته اكثر من مرة الا ان وزير الأوقاف و وكيل الوادي رفضاها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا