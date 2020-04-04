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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــاجل: الملك سلمان يصدر قبل قليل أمر ملكي جديد يفاجئ السعوديين ويصدم الوافدين بما فيهم اليمنيين (تفاصيل)





أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا مفاجئًا للسعوديين وصادمًا للوافدين العاملين في القطاع الخاص، في ظل أزمة فيروس كورونا. ونصَّ أمر "الملك سلمان"، على استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لفيروس كورونا من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وتتيح هذه المواد -بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"- لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين، إلا أن الأمر الملكي يمنع فصل السعوديين عن طريق تعويض أصحاب العمل من جانب الحكومة. وقالت الوكالة: إنه "بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي يتقدم صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر". وأضافت "واس": أنه وفقًا للأمر الملكي الصادر عن "الملك سلمان"، يكون التعويض للموظف السعودي بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. وجاء أمر "الملك سلمان"، بعد رصد حالات فصل جماعية لموظفين سعوديين ووافدين، بعد تعليق العمل في القطاعات الخاصة بشكل جزئي، وصدور قرار بمنع التجول في المملكة. ومثَّل القرار صدمة للوافدين العاملين في القطاع الخاص بالسعودية كون القرار يستثنيهم؛ الأمر الذي يتيح لصاحب العمل السعودي الاستغناء عنه بحجة أزمة وباء فيروس كوورنا.



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