اخبار الخليج / اخبار اليمن

شركة النفط بصنعاء تكشف عن تخفيض جديد وكبير في أسعار المشتقات النفطية بهذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط بصنعاء تكشف عن تخفيض جديد وكبير في أسعار المشتقات النفطية بهذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة النفط التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء أن التحالف يحتجز سفينة مشتقات نفطية منذ 145 يوماً، إضافة لـ13 سفينة أخرى تحمل أكثر من 300 ألف طن من البنزين والديزل.

وأوضح متحدث شركة النفط أمين الشباطي أنه كان بامكان الشركة أن تخفيض سعر المشتقات النفطية أكثر لو أن التحالف أفرج عن السفن المحتجزة أولا بأول. 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشار إلى أن السفن النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة، “كانت محتجزة لشهور وكانت عملية الشراء قد تمت على أسعار البورصة المرتفعة ما لم يساعد على الإستفادة من الانخفاض الأخير في سعر النفط”.

 

وأكد الشباطي أنه في حال وصلت السفن النفطية التي تم شحنها بأسعار منخفضة فإن شركة النفط في صنعاء ستعيد مراجعات الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة النفط بصنعاء تكشف عن تخفيض جديد وكبير في أسعار المشتقات النفطية بهذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا