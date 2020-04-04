شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط بصنعاء تكشف عن تخفيض جديد وكبير في أسعار المشتقات النفطية بهذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة النفط التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء أن التحالف يحتجز سفينة مشتقات نفطية منذ 145 يوماً، إضافة لـ13 سفينة أخرى تحمل أكثر من 300 ألف طن من البنزين والديزل.

وأوضح متحدث شركة النفط أمين الشباطي أنه كان بامكان الشركة أن تخفيض سعر المشتقات النفطية أكثر لو أن التحالف أفرج عن السفن المحتجزة أولا بأول.

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وأشار إلى أن السفن النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة، “كانت محتجزة لشهور وكانت عملية الشراء قد تمت على أسعار البورصة المرتفعة ما لم يساعد على الإستفادة من الانخفاض الأخير في سعر النفط”.

وأكد الشباطي أنه في حال وصلت السفن النفطية التي تم شحنها بأسعار منخفضة فإن شركة النفط في صنعاء ستعيد مراجعات الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين.