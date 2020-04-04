شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : توغل عسكري كبير باتجاه مدينة مارب بعد مقتل قادة ألوية النسق الأول للخونة في صرواح وانهيارات كبرى في صفوفهم "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي العشرات في صفوف مليشيا الإصلاح الموالية للعدوان الأمريكي السعودي اليوم السبت بينهم قيادات عسكرية كبيرة مقربة من الفار هادي في جبهة صرواح بمحافظة مارب.

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وأكد مصدر عسكري لـ”يمني برس” قبل قليل بمصرع العميل أحمد الشهاري أركان حرب ما يسمى اللواء 310, وكذلك العميل حميد المسوري رئيس ما يسمى بعمليات اللواء ذاته بنيران الجيش واللجان الشعبية في معارك كوفل بحبهة صرواح.

وبين المصدر أن من بين القتلى أيضا خمسة من قادات الكتائب وعدد كبير من الضباط والخونة, وكذلك قيادات من المنطقة السابعة في كوفل وصلب والنجد ومفرق الجوف المشاركين في جبهة صرواح غرب المحافظة.

وكان المصدر أفاد في تصريح سابق بمصرع قائد ما يسمى اللواء قائد مايسمى اللواء 310 العميد المرتزق محمد كامل الذيفاني , وكذلك قائد ما مايسمى اللواء 72 العميد المرتزق خالد الجماعي بنيران الجيش واللجان الشعبية في معارك كوفل بجبهة وصرواح جراء استهدافهم بقصف مدفعي.

ويعد الصريعين من أبرز قيادات ما يسمى بالمنطقة العسكرية السابعة للخونة.

وأشار المصدر إلى وجود انهيارات كبيرة في صفوف الخونة وهروب جماعي لهم بعد مقتل أبرز القيادات العسكرية لهم, فيما يعيشون حالة من الإرباك الكبير داخل صفوفهم, وسط تبادل للاتهامات والتخوين برفع إحداثيات للجيش واللجان الشعبية عن أماكن تواجد القيادات المهمة.

وتواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها المتواصل باتجاه مدينة مارب لتحريرها من براثن الغزاة والخونة بعد إطباق الحصار عليها من ثلاثة جوانب.