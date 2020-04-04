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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ترامب يلجأ لقراءه القران والتوسل الى الله كي يزيل الغمه..وانباء عن اسلامه خفيه.. تعرف على حقيقة ذالك

جديد اب برس Advertisements ​ فيديو نشرته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تقول إنه لافتتاح جلسة للكونغرس الأمريكي بقراءة آيات من القرآن بعد انتشار فيروس فيديو نشرته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تقول إنه لافتتاح جلسة للكونغرس الأمريكي بقراءة آيات من القرآن بعد انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة. شارك عشرات الآلاف هذا الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الأمريكيّ جالسا بجانب زوجته على مقعد وسط حضور في قاعة خلال احتفال رسميّ على ما يبدو، فيما تُسمع تلاوة آية من سورة الحُجُرات تليها ترجمة باللغة الإنكليزيّة. وجاء في النصّ المرافق للمنشور الذي نشرته الصفحة: "في الكونغرس الأمريكي تمت قراءة آيات من القرآن الكريم بنيّة التخلص من مرض كورونا". وحظي الفيديو بأكثر من 16 ألف مشاركة عبر هذه الصفحة إضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى. إلا أن موقع وكالة "أ ف ب" ذكر أن هذا الفيديو يعود لعام 2017 أثناء حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتفال بعد تنصيبه، تتلى فيه صلوات من مختلف الديانات.

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