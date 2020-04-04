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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ك الإعلان رسمياً عن مقتل ثلاثة قادة بارزين في الجيش الوطني بمأرب 1

قُتل ثلاثة ضباط في الجيش الوطني اليوم السبت في مواجهات دامية مع مليشيا الحوثي بمعسكر كوفل غربي مأرب . وقالت قيادت في الجيش الوطني أن ابطال الجيش والمقاومة الشعبية نفذوا اليوم هجوما كاسحا على مواقع مليشيا الحوثي في جبل كوفل بصرواح أسفر عن مقتل ثلاثة قادة بارزين في الجيش الوطني وهم العقيد محمد كامل الذيفاني قائد “اللواء 310” ، والعميد خالد الجماعي قائد “اللواء 72” ، وحميد المسوري رئيس عمليات “اللواء 310” كما أسفرت المواجهات عن عدد من القتلى والجرحى من الضباط والجنود في قوات الشرعية. جديد اب برس Advertisements ​ وأوضحت المصادر بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ، نفذت اليوم هجوم كاسح على مواقع وتحصينات مقاتلي جماعة الحوثي في جبل كوفل بمديرية صرواح غرب مأرب . وأضافت المصادر بأن جماعة الحوثي تلقت ، خسائر فادحة في العتاد والأرواح أثناء تصديها للهجوم الكاسح الذي نفذه ابطال الجيش الوطني على جبل كوفل.

يأتي ذلك، بعد معارك عنيفة دارت الجمعة ، بين قوات الجيش الوطني ومقاتلي جماعة الحوثي في أطراف هيلان بجبهة مأرب شرق اليمن خسرت قوات الشرعية عدد من المواقع التي كانت سيطرة عليها قبل 48 في وقت سابق .

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