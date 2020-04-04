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عدن - ياسمين التهامي - 25مليون مشاهده..لمشاهده هذه الفتاه الفائقة الجمال..

جديد اب برس Advertisements ​ مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم منتخب البرتغال مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ، اليوم السبت، فيديو جديد مع صديقته، عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز. وشارك رونالدو، متابعيه على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام"، فيديو تظهر فيه جورجينا وهي تقص شعره عبر "ماكينة حلاقة" داخل منزلهما. وأرفق رونالدو الفيديو بتعليق "ابق في المنزل وحافظ على أناقتك". وحصد الفيديو ما يقرب من 8 مليون إعجاب وأكثر 25 مليون مشاهدة خلال وقت قصير بعد نشره.

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