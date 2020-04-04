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عدن - ياسمين التهامي - هو الثاني في اقل من اسبوعين.. سقوط سيارة من علو شاهق بنقيل سمارة !

جديد اب برس Advertisements ​ مصادر محلية إن سيارة نوع “فيتارا” سقطت من علو مرتفع بنقيل سمارة بمحافظة إب، في ثاني حادث سقوط لسيارة خلال ديسمبر الجاري. واوضحت المصادر أن السائق أصيب فيما توفي مرافقه، بعد انزلاق وسقوط سيارتهما من طريق نقيل سمارة. واشارت المصادر الى أن مسافة السقوط تقدر بحوالي 200 متر من الطريق الأسفلتي إلى الوادي، لعدم انتباه السائق وكذلك عدم وجود حماية على حافة الطريق. ويعد الحادث المروع، الثاني خلال ديسمبر الجاري، في الطريق الذي يشهد عشرات الحوادث المرورية المتكررة نتيجة المنحدرات الخطيرة. مصادر محلية إن سيارة نوع “فيتارا” سقطت من علو مرتفع بنقيل سمارة بمحافظة إب، في ثاني حادث سقوط لسيارة خلال ديسمبر الجاري. واوضحت المصادر أن السائق أصيب فيما توفي مرافقه، بعد انزلاق وسقوط سيارتهما من طريق نقيل سمارة. واشارت المصادر الى أن مسافة السقوط تقدر بحوالي 200 متر من الطريق الأسفلتي إلى الوادي، لعدم انتباه السائق وكذلك عدم وجود حماية على حافة الطريق. ويعد الحادث المروع، الثاني خلال ديسمبر الجاري، في الطريق الذي يشهد عشرات الحوادث المرورية المتكررة نتيجة المنحدرات الخطيرة.

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