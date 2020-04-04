شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: السلطات السعودية تحتجز رئيس الوزراء معين عبد الملك في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل..والمجلس الانتقالي يصدر اول تعليق على الحادثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: السلطات السعودية تحتجز رئيس الوزراء معين عبد الملك في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل..والمجلس الانتقالي يصدر اول تعليق على الحادثة

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