ندوة في مأرب تناقش دور الإعلام في التوعية بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين (صدى)،اليوم، بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب،ندوة عن دور الإعلام ومسؤولياته في التوعية والتثقيف الصحي حول فيروس كورونا وطرق انتقاله وتعزيز السلوك الصحي والوقائي في المجتمع .



وفي افتتاح الندوة، أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، أهمية دور وسائل الاعلام المختلفة في تعزيز الوعي الصحي والوقائي في المجتمع و نشر الرسالة التوعوية الصحيحة حول فيروس كورونا وطرق انتقاله واساليب الوقاية منه وتجنب الاصابة به والحد من تفشيه وانتشاره حال ظهوره .

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وشدد على ضرورة تقديم المعلومة الصحيحة لضمان فهمها واستيعابها والحرص على تحري الدقة واستشعار المسؤولية في نشر الاخبار المتعلقة بفيروس كورونا .. مستعرضاً الاجراءات والخطوات التي اتخذتها لجنة الطوارئ بالمحافظة في المجال التوعوي والثقيف الصحي في إطار استراتيجية المواجهة المتبعة في المحافظة .

وأوضح انه تم تقسيم المحافظة إلى (77) مربعاً سيتم تغطيتها بفرق الاستجابة السريعة التي ستنفذ خلال الأيام القادمة حملات توعية ميدانية لتعزيز الوعي المجتمعي بالمفاهيم والمعلومات الاساسية عن كيفية تجنب الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع أي حالة أشتباه أصابتها بالفيروس في حال تم رصدها .

وخلال الندوة التي شارك فيها 30 من الإعلاميين والصحفيين العاملين في مختلف وسائل الاعلام بالمحافظة، ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور علي التام مسؤولية الإعلام في مناصرة القضايا الصحية والقيام بمهام التثقيف الصحي في المجتمع، فيما ركزت الدكتورة جميلة الربيعي في ورقتها الثانية على التعريف بفيروس كورونا ومخاطره واساليب انتقاله واجراءات الوقاية منه وطرق التشخيص المتعددة للكشف عن اي حالة اشتباه اصابتها بالفيروس.

وتطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور نبيل الشرعبي إلى أهمية تفعيل كافة وسائل الإعلام الجماهيرية ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر الرسالة التوعوية الصحيحة حول جائحة كورونا وايصالها الى كافة أبناء المجتمع