شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الميليشيات تستهدف محطة ضخ النفط في مأرب بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افادت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية قصفت مساء اليوم السبت، محطة ضخ النفط الخام في محافظة مأرب بصاروخ باليستي .



وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن القصف إستهدف منشأة كوفل (المنفول) النفطية، مما أسفر عن نشوط حريق ضخم في المنشآة .

وأضافت المصادر، أن سيارات الدفاع المدني هرعت إلى مكان الإنفجار في محاولة لإحتواء الحريق .

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