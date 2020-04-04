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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغتيال شاب في عدن برصاص مسلحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت مصادر محلية في عدن، أن مسلحين مجهولين إغتالوا شاباً من ابناء مديرية المنصورة مساء اليوم السبت .
وذكرت المصادر، أن المسلحين أطلقوا النار على الشاب عمار عادل في حي حاشد بالمنصورة وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار .
ولفتت المصادر إلى أن المواطنين حاولوا إسعاف الشاب ولكنه فارق الحياة عقب إستهدافه .. مضيفة أن الأجهزة الأمنية بدأت أعمال البحث والتحري لمعرفة ملابسات الحادث والجناة لملاحقتهم والقبض عليهم .
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