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إغتيال شاب في عدن برصاص مسلحين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

إغتيال شاب في عدن برصاص مسلحين

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر محلية في عدن، أن مسلحين مجهولين إغتالوا شاباً من ابناء مديرية المنصورة مساء اليوم السبت .

 

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وذكرت المصادر، أن المسلحين أطلقوا النار على الشاب عمار عادل في حي حاشد بالمنصورة وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار .

 

ولفتت المصادر إلى أن المواطنين حاولوا إسعاف الشاب ولكنه فارق الحياة عقب إستهدافه .. مضيفة أن الأجهزة الأمنية بدأت أعمال البحث والتحري لمعرفة ملابسات الحادث والجناة لملاحقتهم والقبض عليهم .

 

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