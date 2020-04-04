تدشين العمل في مشروع إعادة شق طريق وادي المسيلة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، فضل صالح الدحيمي، اليوم السبت العمل في مشروع إعادة شق طريق وادي المسيلة المتضرر كلياً من السيول الجارفة الناتجة عن المنخفض الجوي التي شهدتها المديرية في الأيام الماضية، وأدت إلى محاصرة قرى الوادي وتسببت في وفاة 4 من المواطنين .



Advertisements

وثمن الدحيمي إهتمام السلطة المحلية في المحافظة وتجاوبها مع نداء المواطنين وإحتياجاتهم وتلمسهم لحجم الكارثة عن قرب.

وأوضح الدحيمي، إن مشروع العمل لإعادة شق طريق وادي المسيلة يمتد على طول (170) كم .. مؤكداً على توفير السلطة المحلية بالمديرية كل ما يلزم من شيول وقلابات وسيارت لنقل المعدات والمؤن والمشرفين، وعلى توقيع الإلتزامات مع المعنيين بالتنفيذ .

ودعا الدحيمي كل المواطنين التعاون مع السلطة المحلية في تنفيذ المشروع وفك الحصار عن أهلهم المحاصرين في قرى وادي المسيلة.