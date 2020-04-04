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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يناقش مع الهلال الأحمر اليمني إجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، مع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر اليمني مختار امين قاسم، مشاريع الهلال الاحمر اليمني خلال هذه الفترة وخاصة ما يتعلق بالاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا كوفيد - 19 .
وأستمع من قاسم إلى شرح حول مشروع الرش الضبابي والتوعية الذي ستنفذه الجمعية في بعض مديريات المحافظة بالتنسيق والشراكة مع مكتب الصحة بالمحافظة، والبالغ قيمتة 127 مليون ريال وكذلك معالجة اوضاع مكتب الهلال الاحمر اليمني والذي تعرض للدمار والنهب جراء الحرب علي المحافظة.
كما اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، على انشطة وتدخلات منظمة كير العالمية في عدد من المجالات بالمحافظة، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية .
واستمع المحافظ شمسان خلال لقائه، مدير منظمة كير العالمية بمحافظتي تعز، أب عبد الحكيم شمسان، الى تقرير عن الانشطة التي تنفذها المنظمة في مدينة تعز وخاصة التدخلات في قطاع المياه والصرف الصحي ورفع القمامة من الشوارع والاحياء السكنية .
وثمن المحافظ الجهود الانسانية لمنظمة كير وتدخلاتها في الحد من مشاكل الصرف الصحي وطفح المجاري في مديريات المدينة.
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