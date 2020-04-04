المهرة .. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية في مديرية حات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وزعت جمعية حات التنموية بمديرية حات في محافظة المهرة، اليوم، كمية من المواد الغذائية المتنوعة دعما من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .



Advertisements

وجرت عملية التوزيع بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية، محمد مسلم بلحاف، ومندوبين عن مركز الملك سلمان والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير الإعلام بجمعية حات التنموية، أحمد ثابت بلحاف أن الكمية التي تم توزيعها على المستفيدين بلغت (30) كرتوناً من المواد الغذائية المختلفة لمساعدة الحالات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع الإخوة في السلطة المحلية بالمديرية وقيادة معسكة التحالف .

وعبر عن شكره للأشقاء في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهودكم الخيّرة في تقديم مثل هذه المساعدات الغذائية للأهالي