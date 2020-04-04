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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : خبر كارثي يهز الكويت قبل قليل .. وإعلان رسمي بشأنه



اتخذ فيروس كورونا منحى تصاعديًّا في دولة الكويت، اليوم السبت، ليدق ناقوس الخطر، خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد التحذيرات من الأيام المقبلة من أنها هي الأصعب في التعامل مع الأزمة بمختلف دول العالم. ففي تطور كارثي أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند: تم تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح عدد حالات الإصابة المسجلة في الكويت 479 حالة. ​وأوضح المتحدث باسم "الصحة الكويتية"، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 93 حالة بعد إضافة 11 حالة جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية. ولفت إلى وجود 385 حالة، تتلقى العلاج في المستشفيات، وعدد الحالات التي تتلقى العلاج في العناية المركزة 17 بينهم 11 حالة مستقرة، بالإضافة إلى 6 حالات حرجة. ​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس(آذار)، مرض فيروس كورونا "وباءً عالميًّا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير. وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

