شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسلحة فعالة في الحماية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، الدكتور هاني الناظر، إن هناك 5 أسلحة فعالة في الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). أضاف الناظر أن تلك العناصر الفعالة هي: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements 1. البقاء في المنزل وفتح النوافذ لدخول أشعة الشمس. 2. التغذية السليمة والإكثار من أكل الخضروات الطازجة والفاكهة. 3. غسل اليدين بالماء والصابون العادي جيداً أفضل وسيلة للتطهير. 4. البعد تماماً عن الزحام في حالة اضطرارك الشديد للخروج مع ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر. 5. عدم الاستماع لشائعات السوشيال ميديا ونصائح غير الأطباء. وحذر الدكتور هاني الناظر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من استخدام الكلور في تطهير اليدين والوجه كما حذر أيضاً من الإفراط في استخدام الكحول، وأرفق منشور آخر له بصور لنماذج مختلفة توضح الآثار المؤلمة الناتجة عن استخدام الخاطئ للكلور والكحول والتي أصابت كثيرين الأيام الماضية.

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