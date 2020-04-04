شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. انفجار موكب التحالف العربي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أمنية ان استهدافا لموكب عسكري وقع قبل قليل بطريق انماء وبحسب المصادر لصحيفة "عدن الغد" فقد فجر مجهولون عبوة ناسفة لحظة مرور موكب موكب عسكري يرجح انه للتحالف العربي بطريق انماء. Advertisements وادى التفجير لتضرر احدى المدرعات .

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