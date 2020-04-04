شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف أسعار مواصلات التنقل الجديدة داخل عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 أقرت نقابة الأجرة والمواصلات تسعيرة جديدة للتنقلات داخل العاصمة عدن، وذلك على ضوء الإنخفاض الذي شهدته أسعار وقود البنزين والديزل خلال الأيام الماضية .

وجاءت التسعيرة الجديدة على النحو التالي: المعلا - كريتر =150ريال المعلا - الشيخ عثمان=150 ريال Advertisements المعلا - خور مكسر = 150 ريال المعلا داخلي = 50 ريال الشيخ عثمان - البريقة =200 ريال الشيخ عثمان - الشعب=150ريال الشيخ عثمان - الحسوه=100ريال الشيخ عثمان - انماء=100ريال الشيخ عثمان - الدائري كابوتا= 50 ريال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف أسعار مواصلات التنقل الجديدة داخل عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.