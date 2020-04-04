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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف أسعار مواصلات التنقل الجديدة داخل عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
أقرت نقابة الأجرة والمواصلات تسعيرة جديدة للتنقلات داخل العاصمة عدن، وذلك على ضوء الإنخفاض الذي شهدته أسعار وقود البنزين والديزل خلال الأيام الماضية .
وجاءت التسعيرة الجديدة على النحو التالي:
المعلا - كريتر =150ريال
المعلا - الشيخ عثمان=150 ريال
المعلا - خور مكسر = 150 ريال
المعلا داخلي = 50 ريال
الشيخ عثمان - البريقة =200 ريال
الشيخ عثمان - الشعب=150ريال
الشيخ عثمان - الحسوه=100ريال
الشيخ عثمان - انماء=100ريال
الشيخ عثمان - الدائري كابوتا= 50 ريال
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