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تعرف أسعار مواصلات التنقل الجديدة داخل عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

تعرف أسعار مواصلات التنقل الجديدة داخل عدن

عدن - الخليج 365

أقرت نقابة الأجرة والمواصلات تسعيرة جديدة للتنقلات داخل العاصمة عدن، وذلك على ضوء الإنخفاض الذي شهدته أسعار وقود البنزين والديزل خلال الأيام الماضية .

 

وجاءت التسعيرة الجديدة على النحو التالي:

 

المعلا - كريتر =150ريال

المعلا - الشيخ عثمان=150 ريال

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المعلا - خور مكسر = 150 ريال

المعلا داخلي = 50 ريال

الشيخ عثمان - البريقة =200 ريال

الشيخ عثمان - الشعب=150ريال

الشيخ عثمان - الحسوه=100ريال

الشيخ عثمان - انماء=100ريال

الشيخ عثمان - الدائري كابوتا= 50 ريال

 

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