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نائب الرئيس يطلع من محافظ تعز على جهود مواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

نائب الرئيس يطلع من محافظ تعز على جهود مواجهة كورونا

متابعات_ الخليج 365

إطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، على جهود السلطة المحلية في تعز لمواجهة  .

 

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وأستمع نائب الرئيس خلال اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الجمهورية مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إلى شرح الأوضاع الميدانية وجهود المكاتب التنفيذية ومؤسسات الدولة في حفظ الأمن والاستقرار، والاستعدادات الاحترازية التي تبذلها السلطة المحلية لمواجهة أي مخاطر لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

 

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات الحرية والكرامة بمحافظة تعز في سبيل دحر مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة إيرانيًا وتحرير ما تبقى من تراب الوطن تحت هيمنتها واستعادة المؤسسات الدستورية وبسط هيبة الدولة على كامل التراب الوطني.

 

فيما عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، منوهاً إلى عدد من القضايا المرتبطة بالمحافظة

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