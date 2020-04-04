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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
حققت قوات الجيش الوطني المسنود بمدفعية قوات التحالف العربي، اليوم السبت، تقدماً جديداً في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وتمكن الجيش في هجوم نوعي على مواقع ميليشيا الحوثي الغناقلبية من تحرير عدد المواقع، وفق ما ذكر أركان حرب اللواء الخامس العقيد سليمان النويهي .
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن النويهي قوله ان قوات الجيش الوطني في اللواء الخامس شنت عملية هجوم نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الارهابية تمكنت من خلاله تحرير منطقة المزارع المحيطة بمركز مديرية باقم .
واضاف العقيد النويهي "ان قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات الاباتشي لقوات التحالف داهمت مواقع عناصر الميليشيا ودمرت التحصينات والمتارس التي كانت تختبئ فيها المليشيات الحوثية"..مشيراً الى مقتل واصابة العشرات من المليشيا واغتنام الجيش الوطني الكثير من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.
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