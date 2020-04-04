مصرع 25 إنقلابياً في كمين محكم للجيش غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 25 عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهم اليوم السبت في كمين محكم للجيش الوطني المسنود برجال القبال .



وقال بيان صادر عن الجيش، انه تم استدراج مجموعات من مليشيا الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن تطوقهم القوات المشتركة وتمطرهم بقذائف المدفعية.

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وأسفرت العملية عن مقتل 25عنصراً من المليشيا الحوثية على الأقل، بجانب عدد من الجرحى، فيما لاذ الباقي بالفرار، وفقا للبيان.

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وأمطرت مدفعية الجيش اليمني بقذائفها تجمعات المليشيا الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمير تحصينات وآليات قتالية حوثية مختلفة، حسب البيان.

وفشلت المليشيا الحوثية، خلال الأيام الماضية، في حصار محافظة مأرب، بفضل ضربات نوعية للتحالف العربي والجيش اليمني والمقاومة، التي أحبطت مخططات تحالف الشر المكون من إيران و قطر وتركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي، الساعية لتسليم المحافظة النفطية للمليشيا الانقلابية