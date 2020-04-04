التعليم العالي توضح كيفية إختيار الفائزين في منح التبادل الثقافي للعام الجامعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أوضح قطاع البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، كيفية إختيار اسماء الفائزين بمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2020-2021م التي جرى الإعلان عنها .



وقال نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة الافاد الاستاذ الدكتور خالد الوصابي، ان الوزارة سعت إلى تسهيل عملية القيد والتسجيل من خلال جملة من الإجراءات التي سهلت على الطلاب التسجيل من اي منطقة داخل او خارج الوطن ، في منح التبادل الثقافي بآلية إلكترونية لضمان الوصول لكافة المستحقين .. مؤكدا ان عملية الإختيار والمفاضله للمتقدمين تمت وفق الأسس و المعايير المتبعة بقانون البعثات.

فيما أشار وكيل وزارة التعليم العالي لقطلع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، الى ان منح التبادل الثقافي خصصت لأوائل الثانوية العامة في الجمهورية والمحافظات، وحرصت الوزارة على تخصيص نسبة لكل محافظة والأخذ بعين الإعتبار للكثافة السكانية ووفقا لمخرجات الحوار الوطني .. مؤكداً ان الوزارة اعتمدت نسبة 50 بالمائة للمحافظات الجنوبية و 50 بالمائة للمحافظات الشمالية.

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واهاب الجفري، بجميع الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2020-2021م، بمتابعة أجراءات التسجيل في موعد أقصاه الخميس القادم09/04/2020م..لافتاً الى أنه لن يتم النظر بأي تقديمات بعد هذا التاريخ.

وقال الوكيل الجفري"تقرر هذا العام استلام ملفات الطلاب الفائزين إلكترونيا على الايميل([email protected]) وذلك تسهيلاً من الوزراة لأبنائها الطلاب ونظراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً بسبب وباء كورونا"..مشدداً على ضرورة أن يحضر الطلاب إلى مبنى ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن في وقت سيتم تحديده لاحقاً للموافاة بأصول الوثائق لمطابقتها ولدفع رسوم استمارة الإبتعاث واستلام خطابات التغطية.

واضاف الجفري"سيتم تشكيل مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي(واتس آب) للطلاب الفائزين بحسب أرقام تلفوناتهم في استمارة الترشيح لتزويد الطلاب بتفاصيل أكثر عن آليات التقديم وللرد على استفساراتهم"..مشيراً الى ان أسماء الفائزين وخطوات واجراءات التسجيل وإرسال الوثائق موضحة في موقع الوزارة وصفحتها على الفيسبوك.