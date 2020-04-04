مأرب .. تدشين حملة الرش الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب،اليوم، حملة الرش والتعقيم الاحترازية للمحلات التجارية والاسواق والمنشآت الصناعية للوقاية من إنتشار فيروس"كورونا" والحد من إنتشار الفيروسات المعدية، حسبما نقلت وكالة سبأ الحكومية .

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وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي، ان حملة الرش تندرج في اطار الحملات الوقائية التي تنفذها اللجنة الفنية بالسلطة المحلية لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" لحماية المواطنين من هذا الوباء الخطير..مشيراً الى انه سبق هذه الحملة العديد من الانشطة التوعوية بهذا الخصوص بحيث تم خلالها استهداف المحلات التجارية والمنشآت الصناعية بشكل مباشر.

ولفت الى انه سيتم التعقيب عليهم خلال هذه الحملة ومن لم يلتزم سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة والتي قد تصل الى إغلاق المنشأة المخالفة وفقا للاجراءات المتخذة من قبل اللجنة الفنية