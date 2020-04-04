اخبار الخليج / اخبار اليمن

إستهداف موكب لقوات التحالف العربي في عدن

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستهداف موكب لقوات التحالف العربي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

إستهداف موكب لقوات التحالف العربي في عدن

عدن - الخليج 365

أفادت الأنباء الواردة من عدن، أن مجهولين إستهدفوا موكب عسكري تابع للتحالف العربي اليوم السبت، بعبوة ناسفة .

 

Advertisements

وذكرت مصادر محلية وأخرى أمنية، أن مجهولين قاموا بزراعة عبوة ناسفة في الطريق ما بين المطار ومقر التحالف بمدينة البريقة وفجروها بالتزامن مع مرور موكب قوات التحالف العربي .

 

وأشارت المصادر، إلى أن إنفجار العبوة خلف إضرار بإحدى مدرعات الموكب ولكن لم يسجل أي إصابات بشرية.

 

ولم تصدر السلطات الأمنية في عدن حتى الآن اي بيان صحفي يوضح ملابسات هذه الحادثة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستهداف موكب لقوات التحالف العربي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا