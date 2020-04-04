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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستهداف موكب لقوات التحالف العربي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
أفادت الأنباء الواردة من عدن، أن مجهولين إستهدفوا موكب عسكري تابع للتحالف العربي اليوم السبت، بعبوة ناسفة .
وذكرت مصادر محلية وأخرى أمنية، أن مجهولين قاموا بزراعة عبوة ناسفة في الطريق ما بين المطار ومقر التحالف بمدينة البريقة وفجروها بالتزامن مع مرور موكب قوات التحالف العربي .
وأشارت المصادر، إلى أن إنفجار العبوة خلف إضرار بإحدى مدرعات الموكب ولكن لم يسجل أي إصابات بشرية.
ولم تصدر السلطات الأمنية في عدن حتى الآن اي بيان صحفي يوضح ملابسات هذه الحادثة .
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