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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزارة الصحة السعودية تفجر مفاجأة مدوية حول حقيقة إصابة المتعافين من كورونا بالضعف الجنسي ..تفاصيل



في تفاصيل علمية جديدة ودقيقية كشف الدكتور «خالد النمر» استشاري القلب والأوعية الدموية، في تصريح في السعودية حقيقة المعلومات المتداولة حول إصابة المتعافين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالضعف الجنسي، موضحًا أصلها والسبب . وأكد «النمر» وفقا لصحيفة عاجل السعودية أن مصدر هذه المعلومة هو مقاطعة هوبي التي تقع بها مدينة «ووهان» التي كانت بؤرة تفشي فيروس كورونا في وقت سابق، موضحًا أن هذه المعلومة وضعت على الموقع الالكتروني للمقاطعة؛ لتخويف السكان حتى يلتزموا بإجراءات العزل والحظر المنزلي. وأشارت إلى أن هذا الخبر حظي بانتشار واسع حول العالم، وتداولته وسائل الإعلام العالمية بكل اللغات؛ لكن بالتزامن مع بدء انحسار الإصابات بفيروس كورونا في الصين بشكل عام وفي المقاطعة بشكل خاص (وتسجيل صفر إصابة على مدار 3 أيام)، حذف الموقع الإلكتروني للأخيرة خبر ارتباط كورونا بالضعف الجنسي. وأكد استشاري القلب والأوعية الدموية أنه حتى الآن لم يثبت أن فيروس كورونا المستجد يسبب الضعف الجنسي للرجال. وأشار إلى أن المصدر الوحيد للمعلومة كان مقاطعة هوبي الصينية وقد حذفته، معقبا أنها لو كانت صحيحة كان أول من يقوم بنشرها هو منظمة الصحة العالمية، أو وزارة الصحة بالمملكة. وذكر النمر، أن المقاطعة الصينية ارتكبت خطأ بالكذب في هذا الصدد، وكان من الأولى أن يكون حديثهم وتحذيراتهم مستندا إلى حقائق علمية.

