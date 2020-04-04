شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع تخفيص سعر المشتقات...الاعلان عن تسعيرة جديدة للمواصلات في عدن المناطق المجاورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت نقابة الاجرة والمواصلات اسعار مخفضة للمواصلات داخل عدن وخارجها. وجاءت عملية التخفيض لاسعار المواصلات عقب انخفاض لأسعار الوقود في عدن والمناطق المجاورة لها . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وجاءت التسعيرة الجديدة في عدن على النحو التالي المعلا __الى ___كريتر =150ر المعلا __الى ___الشيخ عثمان=150ر المعلا __الى ___ خور مكسر = 150ر المعلا داخلي = 50ر الشيخ عثمان __الى__ البريقه=200ر الشيخ عثمان __الى__ الشعب=150ر الشيخ عثمان __الى__الحسوه=100ر الشيخ عثمان __الى__ انماء=100ر الشيخ عثمان __الى__ الدائري كابوتا= 50ر وكذلك العكس واسعار المواصلات خارج عدن من المخاء .--الى ---عدن --2000ر من لودر ....الى عدن ..1500 ر من الحبيلين ---الى -عدن- 1000 ر من زنجبار .--الى -عدن --700 ر من طورالباحه .-إلى- عدن 700ر من العاره-- الى- عدن--1000 ر الجدير بالذكر ان اصحاب الدبابات (الباصات الصغيرة او 7 ركاب) يرفضون تخفيض اسعار المواصلات بحجة ان مركباتهم تتزود بالغاز الي لم ينزل سعره حتى اللحظة, ولا يعتقد تطبيق هذا القرارنتيجة لغياب الاجهزة الرقابية

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