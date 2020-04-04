شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع تخفيص سعر المشتقات...الاعلان عن تسعيرة جديدة للمواصلات في عدن المناطق المجاورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حددت نقابة الاجرة والمواصلات اسعار مخفضة للمواصلات داخل عدن وخارجها.
وجاءت عملية التخفيض لاسعار المواصلات عقب انخفاض لأسعار الوقود في عدن والمناطق المجاورة لها .
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وجاءت التسعيرة الجديدة في عدن على النحو التالي
المعلا __الى ___كريتر =150ر
المعلا __الى ___الشيخ عثمان=150ر
المعلا __الى ___ خور مكسر = 150ر
المعلا داخلي = 50ر
الشيخ عثمان __الى__ البريقه=200ر
الشيخ عثمان __الى__ الشعب=150ر
الشيخ عثمان __الى__الحسوه=100ر
الشيخ عثمان __الى__ انماء=100ر
الشيخ عثمان __الى__ الدائري كابوتا= 50ر
وكذلك العكس
واسعار المواصلات خارج عدن
من المخاء .--الى ---عدن --2000ر
من لودر ....الى عدن ..1500 ر
من الحبيلين ---الى -عدن- 1000 ر
من زنجبار .--الى -عدن --700 ر
من طورالباحه .-إلى- عدن 700ر
من العاره-- الى- عدن--1000 ر
الجدير بالذكر ان اصحاب الدبابات (الباصات الصغيرة او 7 ركاب) يرفضون تخفيض اسعار المواصلات بحجة ان مركباتهم تتزود بالغاز الي لم ينزل سعره حتى اللحظة, ولا يعتقد تطبيق هذا القرارنتيجة لغياب الاجهزة الرقابية
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