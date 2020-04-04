شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الداخلية السعودية تعلن حظر تجوال كامل على مدار 24 ساعة في عدد من المدن ابتداء من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية ، أنه تقرَّر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عددٍ من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، تتمثَّل فى منع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى إشعار آخر .

وذكر المصدر، أنَّ القرار جاء في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ للحدِّ من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأضاف أنّه تقرَّر ما يلي:

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

أولًا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية في محافظة جدة، وذلك بعزل الأحياء التالية: (كيلو 14 جنوب، ?يلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، ?يلو 13، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 أبريل 2020م وحتى إشعار آخر.

ثانيًا: السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

ثالثًا: تستمر جميع النشاطات المصرَّح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحيًا، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحدّدها الجهة المعنية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد بأنّ هذه الإجراءات تمّ اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.