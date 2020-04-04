شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم عنيف على القوات السعودية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر مجهولون عبوة ناسفة قبل قليل بموكب للقوات السعودية بعدن . وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة وسط الخط ليتم تفجيرها لحظة مرور الموكب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكان الموكب في طريقه من مطار عدن إلى مقر قيادة قوات التحالف. واشار المصدر إلى ان التفجير تسبب بتضرر احدى المدرعات. ولم ترد انباء عن وقوع ضحايا في صفوف الجنود. وهرع مواطنون إلى موقع الحادث وقاموا بمساعدة القوات على مواصلة سيرها صوب مقر التحالف.



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