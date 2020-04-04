شكرا لمتابعة خبر عن شاهد هل تذكرون الطفلة ’’سحر’’ ابنة أبو حاتم نجم ’’باب الحارة’’؟؟ شاهد كيف أصبحت اليوم شابة جذابة وجمال فاتن برفقة نجمة شهيرة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخبار سارة.. بين يديك ولا تتوقعها تفتك بكورونا.. تعرّف عليها عالم كويتي يرد على نبوءة ارتباط "كورنا" بآخر الزمان.. واندلاع حرب جرثومية تهدد العالم الصورة التي هزت وجدان ملاين المسلمين وابكت الصغير والكبير..جريمة مروعة لم تحدث في كل تاريخ البشرية والضحية جنين لا يزال في بطن امه ( صورة صادمة ) رائحة غريبة في سماء هذه الدولة الخليجية تثير حيرة المواطنين والمقيمين .. والسلطات تحاول تفسيرها ؟

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