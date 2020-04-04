شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل..علماء استراليون يكتشفون علاج كورونا في 48ساعه فقط ..شاهد مالا تتوقعه ولايخطر ببال احد.. ستصعق لمعرفه هذا الدواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت 04-04-2020? - آخر تحديث السبت 4-4-2020? عااااجل..علماء استراليون يكتشفون علاج كورونا في 48ساعه فقط ..شاهد مالا تتوقعه ولايخطر ببال احد.. ستصعق لمعرفه هذا الدواء جديد اب برس Advertisements ​ علماء أستراليون أن دواء مضاد للطفيليات ويستخدم لعلاج قمل الرأس، قد يكون قادرا على علاج علماء أستراليون أن دواء مضاد للطفيليات ويستخدم لعلاج قمل الرأس، قد يكون قادرا على علاج فيروس كورونا المستجد في غضون 48 ساعة. وبحسب صحيفة "صنداي مورنينغ هيرالد" الأسترالية، أظهرت دراسة أجرتها جامعة موناش في ملبورن أن جرعة واحدة من عقار "إيفرمكتين"، قادرة على إيقاف نمو فيروس كورونا. وقالت الدكتورة كايلي واغستاف: "وجدنا أن جرعة واحدة من الدواء قادرة على إزالة جميع المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال خلال يومين".

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