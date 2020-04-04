شكرا لقرائتكم خبر عن "إس 500" الروسية تتفوق على المقاتلات الامريكيه وستظهر إلى النور في القريب العاجل..وامريكا تصرح بانه تهديد حقيقي لها..شاهد تطورات ومجريات جديده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "إس 500" الروسية تتفوق على المقاتلات الامريكيه وستظهر إلى النور في القريب العاجل..وامريكا تصرح بانه تهديد حقيقي لها..شاهد تطورات ومجريات جديده

جديد اب برس Advertisements ​ ارات "إس 500" الروسية تشارف على الانتهاء، صواريخ «كاليبر» في البحر المتوسط، «سو-35» تتفوق على المقاتلات الأمريكية، وروبوت صيني يهدد الأسطول الأمريكي. مدير مركز الدراسات العسكرية السياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أليكسي بودبيريزكين، أوضح أن منظومة "إس "500 تتمتع بنظام جديد يفوق نظام «إس 400» ذات القدرات الخارقة، إذ قال أن: "منظومة صواريخ الدفاع الجوي «إس -500» تتمتع بقدرات نوعية جديدة تتمثل في المدى و الكشف والاعتراض والارتفاع. إذا كان تم نصب المجمع الصاروخي في مكان ما، فيمكنه التحكم في منطقة ضخمة تقدر بدائرة نصف قطرها 600 كيلومتر. يمتلك المجمّع «إس -500» صواريخ جديدة عالية السرعة قادرة، على اكتشاف، واعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات متوسطة وطويلة المدى". مجلة أمريكية: المقاتلة الروسية "سو-35" تهديد حقيقي لمقاتلاتنا ارات "إس 500" الروسية تشارف على الانتهاء، صواريخ «كاليبر» في البحر المتوسط، «سو-35» تتفوق على المقاتلات الأمريكية، وروبوت صيني يهدد الأسطول الأمريكي. مدير مركز الدراسات العسكرية السياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أليكسي بودبيريزكين، أوضح أن منظومة "إس "500 تتمتع بنظام جديد يفوق نظام «إس 400» ذات القدرات الخارقة، إذ قال أن: "منظومة صواريخ الدفاع الجوي «إس -500» تتمتع بقدرات نوعية جديدة تتمثل في المدى و الكشف والاعتراض والارتفاع. إذا كان تم نصب المجمع الصاروخي في مكان ما، فيمكنه التحكم في منطقة ضخمة تقدر بدائرة نصف قطرها 600 كيلومتر. يمتلك المجمّع «إس -500» صواريخ جديدة عالية السرعة قادرة، على اكتشاف، واعتراض الصواريخ البالستية العابرة للقارات متوسطة وطويلة المدى". مجلة أمريكية: المقاتلة الروسية "سو-35" تهديد حقيقي لمقاتلاتنا

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