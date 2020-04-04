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عدن - ياسمين التهامي - "نيويورك" قلب العالم.. و المدينة الاشهر عالمياً..تنزف وتستغيث..مشاهد مروعه ومؤلمه..شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ ويورك قلب العالم... طعنها ويورك قلب العالم... طعنها كورونا في قلبها! المدينة الأشهر عالمياً تواجه وباء "كوفيد-19" بمشارح مؤقتة خارج المستشفيات وصفارات إنذار في الشوارع وقريباً حجر صحي في كل فيلم من أفلام الكوارث التي تنتجها هوليوود، تجد نيويورك نفسها بطريقة ما في صلب كل ما يحدث. إنّها في خطر لكونها المدينة الأكثر شهرة في العالم التي يبدو أنها تتحمّل دائماً وطأة الغزوات الغريبة والانهيار البيئي والعواصف المميتة. لكن هذه المرة الأمر مختلف. فعلى مدى الأسبوع الماضي، أصبحت هذه المدينة المركز الجديد لوباء فيروس كورونا العالمي. وتحتضن نيويورك الآن حوالى ربع عدد الإصابات، البالغ عددها 100 ألف في الولايات المتّحدة بأكملها. وقد تُوفّي فيها 450 شخصاً بسبب الفيروس حتى يوم السبت. لم تصل المدينة بعد إلى ذروة الأزمة. ومع ذلك، فإنّ مرافقها الطبية باتت قريبةً فعلاً من نقطة الانهيار. ففي اليوم الذي تجاوزت فيه الولايات المتحدة الصين باعتبارها البلد الأكثر إصابةً في العالم بالفيروس، توفي 13 شخصاً في يوم واحد في مستشفى واحد فقط في ضاحية كوينز.

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