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عدن - ياسمين التهامي - بالصورة .. فتاة يمنية تقود دراجة نارية لأول مرة.!

جديد اب برس Advertisements ​ ل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأول فتاة يمنية تقود دراجة نارية بإحدى المحافظات. وتنحدر تلك الفتاة التي تستخدم دراجة نارية في مشاويرها الخاصة، من مدينة جبلة، محافظة إب. ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين مؤيد للفكرة ومعارض لها. واعتبر عدد من المتابعين أن ما قامت به الفتاة مناف للعادات والتقاليد اليمنية فيما اعتبرها آخرين، سلوكا مقبولا، مثلها مثل أخيها الرجل. ل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأول فتاة يمنية تقود دراجة نارية بإحدى المحافظات. وتنحدر تلك الفتاة التي تستخدم دراجة نارية في مشاويرها الخاصة، من مدينة جبلة، محافظة إب. ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين مؤيد للفكرة ومعارض لها. واعتبر عدد من المتابعين أن ما قامت به الفتاة مناف للعادات والتقاليد اليمنية فيما اعتبرها آخرين، سلوكا مقبولا، مثلها مثل أخيها الرجل.

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