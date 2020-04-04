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عدن - ياسمين التهامي - كورونا " : أول دولة «عربية» تفاجئ الجميع وتعلن أن الإفطار في «رمضان» مسموح بسبب فيروس «كورونا».. شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ فتي مصر السابق علي جمعة، إن الأطباء إذا نصحوا بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، سيتوجب إتباعهم. وتابع خلال حديث متلفز : "القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث". وأضاف أنه من الواجب، إتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا. وأكد أن أتباع نصائح الأطباء، في ما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن المخالف يحتسب عند الله عاصيا، لأنه مثل المنتحر. وأوضح أنه إذا كان الصيام في شهر رمضان، سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، يصبح الصيام حراما، ويعاقب عليه العبد بدلا من الثواب. فتي مصر السابق علي جمعة، إن الأطباء إذا نصحوا بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، سيتوجب إتباعهم. وتابع خلال حديث متلفز : "القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث". وأضاف أنه من الواجب، إتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا. وأكد أن أتباع نصائح الأطباء، في ما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن المخالف يحتسب عند الله عاصيا، لأنه مثل المنتحر. وأوضح أنه إذا كان الصيام في شهر رمضان، سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، يصبح الصيام حراما، ويعاقب عليه العبد بدلا من الثواب.

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