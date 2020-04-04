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عدن - ياسمين التهامي - عربي يفوز بشقة بـ 1.4 مليون درهم من القرية العالمية

وسط الأوضاع الحالية وحالة الترقب التي يعيشها العالم، ابتسم القدر لفايز عواده، أردني يقيم في الإمارات منذ 30 عاماً، حيث فاز بشقة بقيمة 1.4 مليون درهم في السحب الذي أجرته القرية العالمية مؤخرا تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك وفقا للشروط البسيطة التي أعلنتها القرية العالمية خلال الموسم 24 والتي قدمتها دبي القابضة بمنطقة الجداف على الواجهة البحرية.

وأكدت القرية العالمية؛ أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاقها لأكبر سحب في تاريخها بالتعاون مع دبي القابضة خلال الموسم 24، حيث أتاحت الفرصة لضيوف الوجهة للدخول في السحب لفرصة الفوز بشقة سكنية فاخرة تبلغ قيمتها 1.4 مليون في مجمّع منازل الخور بمنطقة "جداف ووترفرونت" في دبي.

جديد اب برس

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ولفتت القرية العالمية إلى أن المشاركة في السحب من قبل جميع الضيوف الذين قاموا بشراء تذكرة الدخول إلى القرية العالمية مقابل 15 درهما أو لكل 100 درهم يتم إضافتها لبطاقة "وجهات ترفيهية" القابلة لإعادة الشحن - وهي البطاقة التي تتيح للضيوف إمكانية الدخول إلى العديد من الوجهات الترفيهية عبر تمريرها فقط.