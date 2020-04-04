شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى عملاقة تلتهم 5 أطفال بطريقة مروعة .. ولكن عندما ابتلعت نصف الطفل الأخير حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو قاسي ومرعب ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا منصة اليوتيوب ، مقطع فيديو لافعى عملاقة جدا .

ويظهر بالفيديو فتاة صغيرة وهي تجهز (مصيدة) للإيقاع بالافعى العملاقة واصطيادها في إحدى الغابات الاسيوية .

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وبعد ان انتهت الفتاة من تجهيز الفخ للافعى ، ذهبت وعادت بعد ساعات مع شقيقتها الاخرى ، وعند مشاهدتهم للمصيدة وجدو ان الافعى قد وقعت اخيرا ، ونجحت خطتهم .

واستطاعت الفتاتين بشجاعة مذهلة استخراج الأفعى من المصيدة والامساك بفكها بعد محاولات عديدة ، ثم اخذوها وعادو إلى المنزل منتصرين