شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول اماراتي رفيع يصعق ولي عهد ابو ظبي ويثير جنون كل حكام الامارات ويوجه لليمنيين خطاب رسمي اثلج صدورهم وهز وجدانهم وجعلهم يذرفون دموع الفرح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول اماراتي رفيع يصعق ولي عهد ابو ظبي ويثير جنون كل حكام الامارات ويوجه لليمنيين خطاب رسمي اثلج صدورهم وهز وجدانهم وجعلهم يذرفون دموع الفرح

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اماراتي رفيع يصعق ولي عهد ابو ظبي ويثير جنون كل حكام الامارات ويوجه لليمنيين خطاب رسمي اثلج صدورهم وهز وجدانهم وجعلهم يذرفون دموع الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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