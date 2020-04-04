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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مصرع الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بحادث مروري مروع في سلطنة عمان..وعبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي ومزلزل من محافظة مأرب



ذكرت مصادر اعلامية مقربة من الحوثيين ان الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام لقي مصرعه في العاصمة العمانية مسقط .

وقال المصدر ان الحوثيين يتكتمون على هذا الامر رغم ان الامر قضاء وقدر وليس امر حدث في جبهات القتال

مشيرا الى ان شاحنة كبيرة يقودها عامل باكشتاني سحقت السيارة التي كان يقودها محمد عبد السلام في احد شوارع العاصمة مسقط مما ادى الى وفاته على الفور .

من جهة اخرى سلم عناصر خلية تابعة لجماعة الحوثي أنفسهم لرجال القبائل في محافظة مأرب بعد أن كلفتهم الجماعة بزراعة عبوات ناسفة في الأماكن العامة بالمحافظة.

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وقالت مصادر "يمن برس" إن مجموعة من أبناء قبيلة مراد بمحافظة مأرب كانت موالية لجماعة الحوثي وكلفتها بزراعة عبوات ناسفة في الأماكن العامة بمدينة مأرب لإرباك المشهد في المحافظة.

وأكدت المصادر أن المجموعة قامت بتسليم نفسها لمن وثقت فيه من أبناء قبيلة مراد وأعلنت تخليها عن جماعة الحوثي وعودتها إلى صف قبائل مراد وأبناء محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر أن المجموعة قامت بتسليم كافة ما بحوزتها من عبوات ناسفة ومتفجرات وأجهزة اتصالات من جماعة الحوثي قائلة: "لسنا من يقتل قبائلنا يا حوثي نحن من مأرب".