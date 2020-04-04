شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..فيروس كورونا القاتل يهز كل الحكام العرب ويرعبهم بعد الاعلان رسميا عن وفاة اول حاكم عربي بالفيروس الفتاك ومراسم الدفن ستتم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..فيروس كورونا القاتل يهز كل الحكام العرب ويرعبهم بعد الاعلان رسميا عن وفاة اول حاكم عربي بالفيروس الفتاك ومراسم الدفن ستتم في المملكة

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