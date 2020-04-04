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عدد من مساجد عدن تعود لإقامة صلاة الجماعة بعد أيام من منعها

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

عدد من مساجد عدن تعود لإقامة صلاة الجماعة بعد أيام من منعها

عدن - الخليج 365

أفاد مراسل (الخليج 365) أن عدد من مساجد العاصمة عدن، فتحت أبوابها من جديد لإقامة صلاة الجماعة بعد أيام من منعها ودعوة المصلين لأدائها في منازلهم .

 

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وأضاف مراسلنا، أن المساجد عادت منذ يومين لإقامة صلاة الجماعة لمختلف الفروض على الرغم توجيهات مكتب الأوقاف والإرشاد بشأن عدم إقامة صلاة الجماعة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة وباء المستجد .

 

وأكد مراسلنا، أن المصلين أقبلوا على المساجد بعد سماعهم للأذان الذي لا يدعو المصلين لإقامة الصلاة في رحالهم أو منازلهم .

 

وكان مكتب الأوقاف والإرشاد قد وجه بإغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة الجماعة وتقصير وقت صلاة الجمعة وذلك ضمن تحركات الدولة لمجابهة فيروس كورونا .

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