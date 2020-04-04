عدد من مساجد عدن تعود لإقامة صلاة الجماعة بعد أيام من منعها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

أفاد مراسل (الخليج 365) أن عدد من مساجد العاصمة عدن، فتحت أبوابها من جديد لإقامة صلاة الجماعة بعد أيام من منعها ودعوة المصلين لأدائها في منازلهم .



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وأضاف مراسلنا، أن المساجد عادت منذ يومين لإقامة صلاة الجماعة لمختلف الفروض على الرغم توجيهات مكتب الأوقاف والإرشاد بشأن عدم إقامة صلاة الجماعة وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد .

وأكد مراسلنا، أن المصلين أقبلوا على المساجد بعد سماعهم للأذان الذي لا يدعو المصلين لإقامة الصلاة في رحالهم أو منازلهم .

وكان مكتب الأوقاف والإرشاد قد وجه بإغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة الجماعة وتقصير وقت صلاة الجمعة وذلك ضمن تحركات الدولة لمجابهة فيروس كورونا .