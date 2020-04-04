شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدفعية الجيش تستهدف مواقع للمليشيا في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص قصفت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، 04/نيسان/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة. وأضافت المصادر أن القصف المدفعي مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. وشهدت المديرية، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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