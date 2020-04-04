شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا السبت 4 أبريل / نيسان 2020:

- الشرفي: قطر تنفذ مؤامرة حليفي الشر من أتراك وفرس باليمن https://www.elyamnelaraby.com/471208 - البيضاني: الدوحة تركت بصمات غائرة كآثار الخناجر على الجسد اليمني المنهك https://www.elyamnelaraby.com/471200 - مصطفي غليس: قطر تدعم الإخوان والحوثي ولم تكن في صف اليمن https://www.elyamnelaraby.com/471198 - باحث يُهاجم قطر بعد بيانها رداً على خطاب الإرياني لإدراك الخطر الإيراني https://www.elyamnelaraby.com/471197 - مصادر: الحوثيون دمروا وسعوا إلى إخفاء مئات المخطوطات التي تخالف فكر الجماعة https://www.elyamnelaraby.com/471194 - الإعلان عن أسماء الفائزين بمنح التبادل الثقافي المخصصة لأوائل الثانوية https://www.elyamnelaraby.com/471183 - حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة https://www.elyamnelaraby.com/471179 - مخاوف من تكتم المليشيا عن كورونا وترجيحات بوجود إصابات كبيرة https://www.elyamnelaraby.com/471175 - قرقاش: اتفاق الرياض يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي https://www.elyamnelaraby.com/471173 - خلال أيام.. خسائر حوثية بشرية ومادية في الحديدة "تقرير" Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/471162 - قصف حوثي بالمدفعية على أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/471161 - المليشيا تعرقل اتفاق عمَّان لتبادل الأسرى https://www.elyamnelaraby.com/471160 - المشتركة ترد على مصادر نيران الحوثية شرق مدينة الصالح بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/471159 - قيادة السلطة المحلية والعسكرية في محافظة الضالع تعزي أسرة الشهيد يوسف التهامي https://www.elyamnelaraby.com/471158 - معمر الإرياني يفضح أكاذيب قطر ونظام الملالي https://www.elyamnelaraby.com/471155 - كاتب: قد تتخلى إيران عن نفوذها بلبنان أو اليمن وحتى سوريا لكن ليس العراق https://www.elyamnelaraby.com/471151 - البنك الدولي يمنح اليمن 450 مليون ريال لمعالجة أضرار السيول في عدة محافظات https://www.elyamnelaraby.com/471150 - التحالف يشن 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/471148 - محلل سياسي يتحدث عن مصير اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/471138 - محلل سياسي يتحدث حول مقتل قاسم سليماني وتأثيره على مليشيات الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/471137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.