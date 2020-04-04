شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل قليل ...انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء ومصادر تكشف الاسباب..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد سكان العاصمة صنعاء، اليوم ، بأن أنفجار عنيف هز المدينة الخاضعة، لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. واضافوا أن الانفجار هز المنطقة بالكامل ولم نسمع أصوات لتحليق الطيران. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وارجعوا وقوع الانفجار الى فشل عملية اطلاق صاروخ باليستي من قبل جماعة الحوثي. فيما لاترد أي معلومات آخرى عن سقوط قتلى وجرحى ولم تعلن أي جهة عن طبيعة الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء.



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