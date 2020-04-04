شكرا لمتابعة خبر عن الصورة التي هزت وجدان ملاين المسلمين وابكت الصغير والكبير..جريمة مروعة لم تحدث في كل تاريخ البشرية والضحية جنين لا يزال في بطن امه ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رائحة غريبة في سماء هذه الدولة الخليجية تثير حيرة المواطنين والمقيمين .. والسلطات تحاول تفسيرها ؟ السفير الصيني في السعودية يصعق الحميع ويرعب السعوديين والمقيمين ويعلن امر خطير جدا عن فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماقاله السفير الصيني (فيديو صادم ) شملت من هم في داخل المملكة أو خارجها الملك سلمان يأمر بتقديم هذه الخدمة مجاناً لكل حامل «هوية مقيم» في السعودية بمن فيهم المنتهة اقاماتهم الموت يخطف أول ’’رئيس وزراء’’ دولة عربية قبل قليل متأثرًا بفيروس كورونا.. شاهد من يكون؟؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصورة التي هزت وجدان ملاين المسلمين وابكت الصغير والكبير..جريمة مروعة لم تحدث في كل تاريخ البشرية والضحية جنين لا يزال في بطن امه ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.