شكرا لقرائتكم خبر عن "عااااجل" أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يوماً ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements ​ وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 إلى 14 يوما، لكنها قد تمتد لـ 24 يوما. وأضاف جابر في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: "توجد حالات عالميا ظهرت فيها الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى". وتابع: "من الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله قبل ظهور الأعراض". وأشار الوزير الأردني إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات. وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 إلى 14 يوما، لكنها قد تمتد لـ 24 يوما. وأضاف جابر في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: "توجد حالات عالميا ظهرت فيها الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى". وتابع: "من الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله قبل ظهور الأعراض". وأشار الوزير الأردني إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات.

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