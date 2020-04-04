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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا لان ..الجوازات السعودية تباغت اليمنيين وتعلن رسميا تمديد الاقامات المنتهية لكل ابناء الجالية اليمنية مجانا، وتصدر قرار عاجل بشأن اوضاع مجهولي الهوية

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