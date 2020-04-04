شكرا لمتابعة خبر عن اياك ثم اياك ان تستخدم هذا النوع من المنظفات المنزلية لمكافحة فيروس كورونا لانه اذا استنشقته زوجتك او اولادك فانه يؤدي للوفاة مباشرة بعد 10 دقائق فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اياك ثم اياك ان تستخدم هذا النوع من المنظفات المنزلية لمكافحة فيروس كورونا لانه اذا استنشقته زوجتك او اولادك فانه يؤدي للوفاة مباشرة بعد 10 دقائق فقط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اياك ثم اياك ان تستخدم هذا النوع من المنظفات المنزلية لمكافحة فيروس كورونا لانه اذا استنشقته زوجتك او اولادك فانه يؤدي للوفاة مباشرة بعد 10 دقائق فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.