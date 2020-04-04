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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابو علي الحاكم يباغت قوات الشرعية بخطة جهنمية لاستعادة جبل هيلان..وما حدث بعد الهجوم الحوثي الشرس كان صاعقا ومزلزلا ولا يخطر على بال اي قائد عسكري

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو علي الحاكم يباغت قوات الشرعية بخطة جهنمية لاستعادة جبل هيلان..وما حدث بعد الهجوم الحوثي الشرس كان صاعقا ومزلزلا ولا يخطر على بال اي قائد عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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