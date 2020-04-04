شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وخطير : سيول الامطار تقتل 20 مواطنا في المقاطرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية، في مديرية المقاطرة بمحافظة تعز ، بأن 20 حالة وفاة نقلت إلى مركز المديرية بعد ظهر يوم امس الجمعة جراء الامطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت منطقة هيجة العبد .
وأكدت المصادر, في تصريح أن عشرات المصابين ما زالوا في العراء بمنطقة هيجة العبد بمديرية المقاطرة جراء الامطار والسيول وسقوط احدى السيارات التي أدت ايضا إلى وفاة 20 مواطنا .
وأضافت بأن ازدحام شديد للمركبات في منحدرات المنطقة جراء الامطار والسيول، يهدد بسقوطها ووقوع ضحايا جدد اذا لم يتم رفعها من الخط وإنقاذ حياة ركابها والأهالي المتناثرة مساكنهم تحت خط السير .
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